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По факту нападения на судью в Полтаве полиция начала уголовное производство.

По данным полиции, информация о происшествии поступила около 17:26. На место происшествия выехал глава полиции города, прибыла следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Правоохранители на месте происшествия обнаружили велосипеды, на которых, по свидетельству пострадавших, передвигались нападавшие. Для оказания медицинской помощи судью доставили в больницу.

Правоохранители работают над всеми возможными версиями. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Назначен ряд экспертиз.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

«Обращаемся к гражданам, которые имеют ценную для следствия информацию, или знают лиц, которые могут быть причастны к совершенному, просим сообщить в полицию, позвонив «102» или передать информацию любым удобным способом», - сообщили в облглавке.  

Напомним, 22 ноября вечером в Полтаве возле Мемориала Солдатской славы напали на судью Ларису Гольник.

Она связывает нападение с окружением мэра Полтавы Александра Мамая.
ForUm

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