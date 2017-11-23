Когда два с лишним года назад, в июле 2015 года, в Украине началась реформа полиции, общество встретило ее с зашкаливающим уровнем позитива. Молодые парни и девушки в черных мундирах, которые делали их так обнадеживающе похожими на американских «копов», пользовались колоссальным кредитом доверия. Критики и сомнений мы и слышать не хотели: не трогайте, не мешайте, не демотивируйте! На этой волне мы долго действительно многого не замечали, что не укладывалось в общую установку, но оно откладывалось в памяти: так и не объясненная отставка Хатии Деканоидзе – движителя реформы, странные назначения «культуристов-социалистов», сетования на тему, мол, «профессионалов уволили, а эти – ничего не умеют» - и на этой волне - обновления через переаттестацию или суд «старых ментов»...

И, тем не менее, еще в начале нынешней весны уровень доверия к полиции составлял от 43,5% до 53%. То есть тогда украинцы поддерживали полицию больше, чем Президента, правительство или Верховную Раду вместе взятых. Им на момент апрельского опроса доверяли 22%, 12,8% и 9% соответственно (по данным опроса Центра Разумкова). Только интересно: а как бы этот рейтинг выглядел бы сейчас, на фоне события последнего месяца в Киеве, в Одессе... У общества накопилось к полиции много вопросов и очень печально, что эта феноменальное для нашего общества доверие к полиции серьезно уменьшается...

На днях стало известно, что неизвестные повторно за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Конечно, предвидеть все преступления не может ни одна полиция мира, но наказать виновных и что также важно – предотвратить повторение преступления – это уже прямая обязанность правоохранителей. Такая же, кстати, как и информирование общественности о ходе расследования. В той же Франции или США представители полиции постоянно работают с журналистами, информируя через них общество о том, как проходит следствие, конечно, не раскрывая принципиальных вещей, что могло бы повредить расследованию, но и не отделываясь от прессы и общественности издевательскими по сути отговорками. Ведь у нас, обычно, можно узнать лишь о том, что «идет следствие», а через неделю то же самое – «идет следствие», а через месяц оно «уходит» куда-то туда, где о нем благополучно забывают...

Этот повторный случай осквернения мемориала – факт, который уже используют наши враги, стал поводом для того, чтобы по крайней мере показать эту нашу «выставку свежих претензий» к полиции, которая якобы реформировалась.

1. «Серийный» вандализм в самом центре столицы

Так, в понедельник, 20 ноября, в семь утра в столичную полицию сообщили о том, что Вечный огонь залили цементом. Никаких подробностей не раскрывается – традиционно известно лишь то, что «следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему».

Возможно, этот инцидент воспринимался бы иначе, если бы был единичным. Но напоминаем: ровно две недели назад в ночь с 6 на 7 ноября на этом же месте произошло то же самое – неизвестные залили Вечный огонь восемью ведрами цементного раствора. То есть получается, что в течение двух недель в самом центре столицы можно без труда повторить одно и то же преступление?

Но это еще далеко не все. Полтора месяца назад, 5 октября, не то, что в центре столицы, а вообще, в ее сердце, в нескольких метрах от Майдана, на аллее Героев Небесной сотни, был уничтожен памятник погибшему герою. Тогда, правда, вандала, который сам хотел, чтобы его и то, что он сделал, заметили – задержали прохожие и передали полиции, а потом суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 320 тысяч гривен залога. (Кстати, никакой информации, как идет то следствие, тоже нет). И здесь факт остается фактом: не слишком ли часто в центре столицы можно совершать акты вандализма?

Олег Ельцов, создатель сайта «Украина криминальная», высказал свою точку зрения на инциденты с Вечным огнем: «Хотя по закону охрана для таких объектов не предусмотрена, но, безусловно, есть ведомственные инструкции, в которых предусматривается, что если существует потенциальная угроза таким же действий на месте преступления, то полиция должна на это реагировать и усиленно присматривать. Поэтому конкретно этот случай – свидетельство непрофессионализма нашей правоохранительной системы».

2. Одесса: побоище в городском саду, или Где номера на шлемах?

Субботние события в Одессе также вызвали острые вопросы к полиции. Тогда к участникам мирного митинга, выступавшим против застройки городского сада, была применена сила, и это зафиксировано на видео – одесситов били по головам, плечам и спинам дубинками и травили слезоточивым газом. Одесские блогеры обратили внимание на то, что у полицейских отсутствовали номера на шлемах, которые должны идентифицировать работников ведомства, что является прямым нарушением закона Украины о национальной полиции (по закону, номер нагрудного знака дополнительно указывается на униформе и на шлеме таким образом, чтобы его было возможно прочитать или зафиксировать с помощью технических средств, кроме случаев, когда такие полицейские в соответствии с решениями уполномоченных лиц полиции выполняют задачи в режиме секретности. – Ред.). Поэтому блогеры полицейских и назвали «неизвестными в форме полиции», а журналист и руководитель одесского кризисного медиа-центра Алена Балаба, кроме других нарушений, зафиксировала, что на видео, снятом с места событий, можно увидеть, как «на законное требование гражданина неизвестный в форме полиции не называет свой номер, эмоционально показывая свое отношение к гражданину».

Реакция же полиции на эту схватку, мягко говоря, разочаровала – на сайте Нацполиции появилось немногословное сообщение о том, что ни один из участников акции не пострадал, зато травмированы 6 полицейских, а начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин получил травму головы. На сайте до сих пор нет никакого опровержения или подтверждения слов активистов о том, что на месте столкновения были «неизвестные в форме полиции» и они били людей с нарушением всех возможных законов о правах и обязанностях правоохранителей.

3. Информирование общества полицией – критики не выдерживает

О том, как «обновленная» полиция информирует о своей работе, надо сказать отдельно. Во-первых, с момента создания Нацполиции и до сих пор сайт работает во временном режиме, а это означает, что у полиции до сих пор нет постоянной платформы, чтобы выполнять одну из основных функций - поддержание публичного порядка.

Во-вторых, вызывает вопросы глубина наполнения самого сайта ведомства – о резонансных преступлениях подробностей немного, зато пустяковым уделено больше внимания. О той же одесской истории дана куцая заметка в тот же день, 18 октября, где в нескольких фразах все общеизвестное и, как выяснилось, не соответствующее действительности. Никакой реакции на информацию, которая была распространена позже, - нет. То есть на упомянутое видео с побоями участников акции, отсутствие номеров на шлемах и т. п. – Нацполиции нечего сказать общественности.

И, в-третьих, некоторые региональные сайты правоохранителей – не любительские, а вполне официальные - обновляются очень редко. Такое нельзя назвать информированием в принципе. К примеру, сайт полиции в Сумской области последний раз наполнялся 3 октября, а перед этим – 19 июля

4. Смертельное пьяное ДТП с участием «свежепереаттестованного» замначальника Сервисного центра МВД

Вечером 13 ноября в Киеве произошло ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева с участием заместителя начальника территориального сервисного центра МВД Украины (ранее МРЭО) Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате ДТП погиб один человек, а еще одна пострадала. Вчера стало известно результаты экспертизы – в крови Владимира Найды было обнаружено 2,69 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 14 раз и граничит с алкогольным отравлением.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк еще в день аварии написал, что «позиция МВД, руководителя Сервисных центров МВД Владислава Криклия и сотрудников Нацполиции ясная и бескомпромиссная – (виновник – ред.) будет отвечать по всей строгости закона». Но как справедливо отметил волонтер Роман Синицын, Найда работал заместителем начальника МРЭО-3 еще при власти Януковича и «странным образом прошел аттестацию, и сейчас в системе новой полиции работает в обновленном и реформированном сервисном центре».

Этот случай – подтверждение того, что полагаться на «переаттестацию» в органы МВД не приходится. Опять «переаттестовывать» самих их, что ли?

5. После кровавой аварии на Героев Днепра остановка загромождена автомобилями

А вот - еще про организацию автомобильного движения. Кровавую аварию на Героев Днепра, когда маршрутное такси раздавило двух людей, жители столицы еще не забыли. Тогда, в начале ноября, киевляне обращали внимание на то, что такого ужасного инцидента не произошло бы, если бы остановка и проезжая часть рядом с ней не были заняты маршрутками, а особенно легковыми автомобилями, которые паркуются там, несмотря на правила.

Показательно, что корреспондент Укринформа побывав на месте инцидента на четвертый день, зафиксировал, что ничего не изменилось: в первом ряду вплотную к остановке общественного транспорта, где парковка запрещена, опять стояли автомобили. Но патрульная полиция, которая проезжала несколько раз мимо остановки, нарушителей не трогала. Пожалуй, излишне говорить, что на месте страшной аварии ничего не изменилось и сегодня...

Вместо заключения

Основатель сайта «Украина криминальная» Олег Ельцов подтвердил наши наблюдения о том, что обновленная полиция в реальности не заработала, хоть и реформируется уже третий год, и подытожил это так: «Это огромная проблема правоохранительных органов, возглавляемых Арсеном Аваковым, который получил в руки страшного монстра МВД, в который вошло много структур, но у меня сложилось впечатление, что он не знает, что с этим монстром делать. По крайней мере полиция сейчас «беззубая», мы тратим грандиозные средства на ее содержание, но у нас постоянно раздаются взрывы, совершаются покушения по стране, причем без наказания для их исполнителей. Государство сейчас очень ослаблено и, по моему мнению, это большая угроза для Украины».