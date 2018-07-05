Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании «ЕСУ» на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций «Укртелекома» и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.



Об этом сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров, передает УНИАН.

«Данное решение суда оказалось для нас неожиданным. Мы готовились к другому решению и к совместным действиям с Кабинетом Министров Украины по возвращению данного актива в лоно государства», - сказал он.

По его словам, ФГИУ пока не определился с дальнейшими действиями. «Я думаю, что мы с понедельника проведем какое-то совместное заседание с нашими юристами, возможно, пригласим представителей Кабинета Министров или поедем к ним, чтобы понимать, каким образом выстраивать нашу дальнейшую позицию по данному вопросу», - отметил Трубаров.

Как ранее сообщал ForUm, 13 апреля 2017 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома».

Хозяйственный суд Киева в октябре 2017 года по иску ФГИ разорвал договор о купле-продаже 92,79% акций «Укртелекома» с ООО «ЕСУ».

28 марта Печерский районный суд Киева по иску Фонда госимущества снял арест с 92,79% акций «Укртелекома».