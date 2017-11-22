На сайте «народной милиции ЛНР» появилась декларация объявления войны «ДНР» и информация о диверсионных группах противника в Луганске.

«Бандиты из «Донецкой народной республики» вероломно без объявления войны напали на нашу родину, чтобы сеять хаос, раздор и подрывать многовековые устои Луганщины, нашу культурную идентичность и драгоценные телесные жидкости. «Народной милицией» ЛНР была пресечена деятельность диверсионных групп противника, пытавшихся отравить фтором систему водоснабжения в городе Луганске», - говорится в сообщении.

Также на сайте сообщается, что всем гражданам призывного возраста надлежит явиться в военкоматы по месту прописки и что нужно дать отпор коварному врагу.

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

Сегодня стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.