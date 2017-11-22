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Президент России Владимир Путин призвал предприятия страны независимо от форм собственности готовиться к увеличению производства военной продукции. Об этом, как передает сайт Кремля, он заявил во время совещания с руководством Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, головами министерств и регионов.

«Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», - заявил Путин.

Он поручил проработать «дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности».

Президент РФ также потребовал итогов за предыдущие годы с «модернизации производственных мощностей, формировании резерва материальных и технических ресурсов, обеспечения перевозок войск».

Также Путин захотел отчета об итогах осенних военных учений «Запад-2017».  

«По итогам учения были выявлены определенные недостатки. Нужно внимательно их изучить, выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности», - заявил он.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. По легенде учений, РФ и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория - вымышленного сепаратистского региона на северо-востоке Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров. 

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что масштабные российские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке РФ к наступательным операциям.

  

 
ForUm

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