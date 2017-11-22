Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию золотой и бронзовой медалей сочинской Олимпиады-2014 в скелетоне за использование допинга.

Как сообщает официальный сайт МОК, решение принято на основе расследования дисциплинарной комиссии организации под руководством Дениса Освальда, пеедает Новое время.

По его итогам виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны скелетонистки Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и Александр Третьяков.

Тем самым аннулированы результаты их выступлений в Сочи-2014, включая золотую награду Третьякова и бронзовую Никитиной. Также спортсмены недопущены к участию на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, 11 ноября Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го.

С лета 2016 года две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи.

5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах в отношении РФ вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.