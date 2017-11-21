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20 ноября. Картина дня 56

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня десантно-штурмовых войск ВСУ 21 ноября. Документ опубликован на сайте Главы государства.

«Учитывая храбрость и героизм воинов-десантников, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью возрождения национальной военной идентичности, начала современных традиций чествования побед украинского войска и воспитания у граждан патриотизма постановляю установить в Украине День десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 21 ноября», - говорится в тексте указа.

Следовательно, указ от 27 июля 2012 № 457 «О Дне высокомобильных десантных войск»  признан утратившим силу.

Как сообщал ForUm, в этом году День десантных войск впервые отмечают 21 ноября, а не 2 августа. 

С сегодняшнего дня, 21 ноября, цветом украинского десанта становится темно-бордовый. 
ForUm

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