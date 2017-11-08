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В Украине День десантных войск теперь будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа. Об этом в эфире радиостанции Армия FM сказал научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Украины Василий Павлов.

Он пояснил, что 2 августа — дата первого прыжка парашютиста в Московском военном округе и это событие не имеет отношения к украинскому десанту.

«По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября», - сказал Павлов.

По его словам, принято решение связать праздник новых десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем Святым Михаилом.

Ранее в пресс-службе командования Высокомобильными десантными войсками Украины заявили об отказе от голубых беретов. Теперь они будут темно-бордовые, как в НАТО. Кроме того, изменен и беретный знак десантников. На них изображен купол парашюта, крылья архистратига Михаила и огненный меч, который выжигает скверну. Такой же меч, уверяют в командовании, был изображен на многих флагах запорожских казаков.


 
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