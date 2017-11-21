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20 ноября. Картина дня 56

С сегодняшнего дня, 21 ноября, цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«С сегодняшнего дня моим решением цветомукраинского десанта становится темно-бордовый. Это – цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом мы внедряем еще один стандарт Альянса», - говорится в Facebook Главы государства.

На берете также изменен знак. Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого.

Командующий десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский провел церемонию замены беретов военнослужащих.

Президент своим указом также установил эмблему и флаг десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и штандарт командующего. 

В этом году День десантных войск впервые отмечают 21 ноября, а не 2 августа. 
ForUm

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