В октябре 2017 года потребительские настроения украинцев улучшились: индекс потребительских настроений (ИПН) составлял 62,6, что на 3,6 п. больше, чем в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, которое ежемесячно осуществляет GfK Ukraine.

Так, индекс текущего положения (ИТП) вырос на 5 п. И теперь равен 60. Состав этого индекса изменился следующим образом:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 52,4, что на 3,6 п. выше показателя в сентябре;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) поднялся на 6,4 п. и установился на отметке 67,6.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) поднялся на 2,8 п. - до уровня 64,4 в октябре. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) увеличился на 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 59,4;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) несколько уменьшился и составил 59,7;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) составляет 74,1, что на 4,1 п. выше сентябрьского показателя.

Ожидания украинцев по безработице в октябре улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы опустился на 2,6 п. И составил 128,3.

Небольшие изменения произошли в индексе инфляционных ожиданий, который увеличился на 0,6 п., составив 185,8. Также незначительно изменились и ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,4 п. - до значения 156,6.

«Позитивные изменения в потребительских настроениях украинцев являются следствием роста пенсий в октябре текущего года, а также ожиданий запланированного увеличения: стипендий в ноябре и минимального размера заработной платы в начале следующего года», - комментируют аналитики GfK Ukraine.