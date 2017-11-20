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За полтора года в Украине поставят около 4 тысяч камер видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он выразил надежду, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

«4 тыс. камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности», - сказал Аваков.

Он отметил также, что снижение допустимой скорости движения авто в населенных пунктах до 50 км/ч позволит существенно снизить смертность на дорогах.

«По мнению европейских экспертов и международной организации, разница между 50 и 60 км/ч дает 80-процентное уменьшение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится », - сказал министр.

Напомним, МВД предлагает законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Также предлагается в несколько раз увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений и выдавать первое водительское удостоверение на 2 года. 
ForUm

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