Задержанному в Беларуси руководителю украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александру Скибе инкриминируют дачу взятки. Об этом TUT.BY сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, о задержании ему стало известно в субботу, 18 ноября. «Я сразу же связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ», — отметил дипломат.

«Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины, и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников», — добавил посол.

По информации, которая есть у посла Украины, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

Напомним, ранее стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области) Александра Скибу.