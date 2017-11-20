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Задержанному в Беларуси руководителю украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александру Скибе инкриминируют дачу взятки. Об этом TUT.BY сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, о задержании  ему стало известно в субботу, 18 ноября. «Я сразу же связался с коллегами из белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не предоставили информацию и в КГБ», — отметил дипломат.

«Мы направили ноту с требованием пояснить, за что был задержан гражданин Украины, и что ему инкриминируют. Мы также потребовали допустить к задержанному консула и родственников», — добавил посол.

По информации, которая есть у посла Украины, директору украинского завода инкриминируют дачу взятки.

Напомним, ранее стало известно, что белорусские спецслужбы задержали руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» (г. Константиновка Донецкой области) Александра Скибу.

 
ForUm

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