также в разделеОбщество
ГПУ снова вызывает Януковича на допрос 10
Отчеты НАБУ, НАПК, ГПУ и СБУ заслушают на экстренном заседании комитетов ВР 11
Кучма: Вопрос освобождения украинских заложников решает только Путин 24
ГПУ допросит Сытника на следующей неделе 20
НАПК внесло предписание Кличко по еще одному подчиненному 17
Похитителей мариупольского чиновника приговорили к 8 годам тюрьмы, организатора еще ищут 22
Луценко прокомментировал дело НАБУ против него 65
В зоне АТО подорвался боец Нацгвардии 42
МИД знает о задержании Шаройко, но обстоятельства не комментирует 39
СМИ узнали подробности открытого на Сытника дела 43
Россия намерена построить стену на админгранице Крыма с Украиной до 2018 года 70
МИД рекомендует украинцам не ехать в Зимбабве 31
В Беларуси задержан собкор «Украинского радио» 151
В Одессе возле «Привоза» нашли авто с оружием 22
Министра юстиции взяли под охрану 85
НАБУ расследует возможное незаконное обогащение Луценко 139
В Беларуси осудили боевика «ДНР» 55
Главарь «ДНР» поручил подготовить обмен пленными с Украиной 47

Корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко задержали представители Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью - был проведен обыск. Задержание (арест) проведен КГБ Беларуси», – отметил он.

Томиленко подчеркнули, что у Шаройко есть только государственный адвокат. «То есть предоставленный белорусскими властями. О привлечении другого адвоката посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели», – сообщил он.

«НСЖУ предлагает объединить усилия Национального радио (НСТУ), где Павел работает штатным корреспондентом, и МИД Украины для привлечения независимого квалифицированного адвоката. При этом Национальный союз журналистов Украины продолжает требовать от белорусских властей немедленного освобождения нашего коллеги», – подытожил Томиленко.

Напомним, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги