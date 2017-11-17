Корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко задержали представители Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где Павел живет с семьей - женой Еленой и дочерью - был проведен обыск. Задержание (арест) проведен КГБ Беларуси», – отметил он.

Томиленко подчеркнули, что у Шаройко есть только государственный адвокат. «То есть предоставленный белорусскими властями. О привлечении другого адвоката посольством Украины в РБ ничего не известно. С семьей Павел общается письмами. Первое пришло к жене по почте только через полторы недели», – сообщил он.

«НСЖУ предлагает объединить усилия Национального радио (НСТУ), где Павел работает штатным корреспондентом, и МИД Украины для привлечения независимого квалифицированного адвоката. При этом Национальный союз журналистов Украины продолжает требовать от белорусских властей немедленного освобождения нашего коллеги», – подытожил Томиленко.

Напомним, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.