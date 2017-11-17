Польша не будет публично информировать о «черном списке» украинцев, которым запрещен въезжать в страну.

Об этом сообщил МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

«Согласно принятой практике, публично не объявляются детали внесения нежелательных лиц для въезда в Польшу в список, в частности их фамилии, количество лиц или даты», - подчеркнули в МИД Польши.

В польском внешнеполитическом ведомстве также сообщают, что МИД «не связывает внесение гражданина/граждан Украины в список нежелательных лиц с визитом министра Витольда Ващиковского во Львов».

Глава МИД Польши недавно сообщил, что список нежелательных лиц является коротким и содержит всего «несколько фамилий».

Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.