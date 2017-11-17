Представления Германии, Франции и России о миротворческой миссии на Донбассе еще «далеки друг от друга», но важно пойти навстречу друг другу, заявил в среду в Минске глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Представления Германии и Франции и представления России (о миротворческой миссии ООН в Донбассе. – Ред.) еще далеки друг от друга, но важно попробовать пойти навстречу друг другу и определить общие условия, мандат, в рамках которого такая миссия ООН в объединении с ОБСЕ смогла бы контролировать перемирие», — сказал Габриэль журналистам, сообщает РИА Новости.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что важно добиться долгосрочного перемирия на Донбассе и миротворческая миссия могла бы контролировать его «не только на пару часов в день, когда солнце светит, но и в ночные часы». «Если нам удастся это сделать, то тогда мы сможем начать восстановление Донбасса», — сказал дипломат.

В свою очередь, по его словам, это позволит добиться «новых шагов по разрядке (отношений) с Россией». «Хотя представления все еще далеки друг от друга, было бы неразумно закрыть окно возможностей, которое только что открылось. Мы должны открывать его дальше», — заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.