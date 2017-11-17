Министерству иностранных дел Украины известно о задержании корреспондента Павла Шаройко, сейчас принимаются меры по защите прав задержанного гражданина Украины.

Об этом Украинской правде сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. МИД принимает меры в деле защиты прав задержанного гражданина Украины», - сказал он.

При этом Кирилич отказался комментировать обстоятельства задержания журналиста.

Получить комментарии в Посольстве Украины в Беларуси не удалось – пресс-атташе и посол в командировке.

В МИД Беларуси пока не комментирует информацию о задержании Шаройко.

«Мы можем подтвердить, что Шаройко аккредитован в качестве иностранного журналиста, но мы эту информацию (о задержании – ред.) не комментируем», - сказал начальник отдела информации – пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Напомним, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.