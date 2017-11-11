Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили поляков с днем независимости республики. Соответствующие поздравления опубликованы на страницах чиновников в Facebook.

«Польша и поляки сегодня отмечают День Независимости своей страны! Наши народы многое объединяет, и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо! С праздником, Польша!» - написал Гройсман.

Порошенко опубликовал видеоролик с надписью: «С Днем независимости, Польша!»

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

В свою очередь глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны.