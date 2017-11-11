Российские и венесуэльские хакеры вмешиваются в продолжающийся кризис в Каталонии

С таким заявлением выступили пресс-секретарь правительства Испании Иньиго Мендес де Виго и министр обороны Мария Долорес де Коспедаль, пишет El Pais.

«Это серьезная проблема, когда демократия должна противостоять вызовам новых технологий», - сказал Мендес де Виго, передает Украинская правда.

«Это вопрос, который будет стоять на повестке дня на следующем заседании Совета по международным делам, где министр иностранных дел Альфонсо Дастис выступит по этому вопросу. Мы считаем, что Европа должна серьезно относиться к этой проблеме. Не исключено, что иностранные силы, посторонние, которых мы не знаем, кто они, хотят изменить конституционный порядок», - добавил он.

«Правительство подтвердило тот факт, что многие сообщения и операции, которые появлялись через социальные сети, поступают с территории России», - продолжила министр обороны Мария Долорес де Коспедаль.

«И я использую правильное выражение: с территории России. Это не значит, что мы решили, что это российское правительство. Поэтому мы должны действовать с особой осторожностью. Мы должны четко понимать происхождение. Они частично с территории России, частично из других стран, также вне ЕС. Мы определяем это в настоящее время», - сообщила она.

Сообщается, что хакеры из России и Венесуэлы публикуют поддельные или искаженные новости, связанные с Каталонией и Испанией.

Например, одна история утверждала, что Балеарские острова выступают за независимость Каталонии, а другая сообщила, что кастильский испанский язык больше не преподают в школах региона. Тиражирование новостей о Каталонии экспоненциально увеличилось с начала кризиса.

По словам представителя Народной партии в Европейском парламенте Эстебана Гонсалеса Понса, это вмешательство призвано дестабилизировать Европейский Союз.

«И на данный момент основное внимание в достижении этой цели было сконцентрировано на Каталонии», - заявил он.

Как сообщалось, команда специалистов, созданная ЕС в 2015 году для борьбы с пропагандой РФ, в последние месяцы зафиксировала рост активности, направленной на разжигание кризиса в Каталонии.