Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны в деле проведения в ближайшее время встречи Консультативного комитета президентов Польши и Украины. Об этом сообщает Польское радио.

Встреча должна помочь прояснить новейшие решения и события в польско-украинских отношениях.

С польской стороны Щерский является сопредседателем комитета.

Канцелярия президента Польши «передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию» Щерским в Польше украинского сопредседателя Комитета совместно с делегацией.

Как отметили в президентской канцелярии, это будет «следующая, после новейших визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пйотра Ґлинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений».

«Президент Дуда надеется также на личные шаги Президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений», - отметили в Варшаве.

Напомним, в среду, 8 ноября, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в связи с напряжением в отношениях между Варшавой и Киевом Президент Порошенко инициирует чрезвычайное заседание Консультативного комитета президентов Украины и Польши.