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В отношении детективов, которые провели обыск в квартире свекрови главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, будут  открыты уголовные дела. Об этом заявил народный депутат Борислав Береза в эфире телеканала 112 Украина. 

«Я скажу инсайдерскую информацию, которая у меня есть. Во-первых, НАБУ не имело разрешения на проведение обысков, потому что представление, которое есть у САП, не подписано. Сейчас против детективов, ведущих противоправные действия, возбуждено уголовное дело. Это 100% информация. Во-вторых, будут разбираться, кто предоставил им такой приказ. И, в-третьих, НАБУ надо научиться выполнять все процессуальные нормы. Известно, что после 22:00 они не имеют права вести никакие действия до 6:00... НАБУ не имело право проводить обыски, так как САП не предоставил им (разрешения - ред.)», - сказал он. 

Напомним, что в пятницу, 10 ноября, детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем. 
ForUm

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