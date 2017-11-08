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Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

«Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования», - отметил он.

«Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, Президент Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Польши», - сообщил Цеголко.

Он напомнил, что Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

Напомним, ранее глава МИД Витольд Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Вице-консул Польши в Украине Марек Запур во время круглого стола в Ривном заявил, что Львов является польским городом.
ForUm

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