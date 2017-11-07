Освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров заявляет, что каждый пограничник сам для себя принимает решение об открытии огня согласно ведомственной инструкции о применении оружия. Об этом Колмогоров сказал на пресс-конференции в Киеве.



«Приказ у меня был остановить машину или задержать и досмотреть, а приказ стрелять или не стрелять в Госпогранслужбе каждый пограничник для себя устанавливает сам, когда он находится в наряде, согласно 200-му приказу», - заявил он.

«Все громкие заявления прокуратуры высосаны из пальца. Все, что говорит прокуратура, не имеет никаких оснований», - добавил Колмогоров.

Как известно, приказ №200 администрации Государственной пограничной службы Украины утверждает инструкцию о применении оружия, боевой техники, вооружения кораблей (катеров), самолетов и вертолетов ГПСУ, специальных средств и мер физического воздействия во время охраны государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины.

Напомним, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Также спецсуд постановил назначить повторное рассмотрение дела Колмогорова в суде первой инстанции.

Прокуратура просила суд оставить в силе приговор Колмогорову. Защита Колмогорова просила пересмотреть приговор, заявляя, что суд предыдущей инстанции «неправильно трактовал экспертизы и показания».

В ноябре 2016 Приморский райсуд Мариуполя признал Колмогорова виновным в убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Колмогорова признали виновным в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. Тогда пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. В результате водитель не пострадал, а женщина- пассажирка авто погибла.