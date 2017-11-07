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Пограничник Сергей Колмогоров, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы за выполнение приказа по остановке подозрительного автомобиля в окрестностях Мариуполя и которому Высший спецсуд отменил приговор, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда. Об этом он сказал корреспонденту 112 Украина.

«Очень сильно хочется вернуться (на службу, - ред.), думаю, так и будет, - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных тяжб», - сказал он.

Пограничник также сказал о том, что был  приятно удивлен  поздравлением Петра Порошенко и рассказал о своем самочувствии. 

«Как видите, в мандраже, а так все нормально. Не изменился, похудел», - добавил он.

Колмогоров считает, что суды по его делу проходили с нарушениями.

«Конечно, уверен на 100 процентов, даже на 200. Нарушения были, они зафиксированы, - и у суда первой инстанции, и апелляционного», - сказал он.

Колмогоров добавил, что о своем поступке не жалеет и считает исполнение приказа командира своим долгом.

«Я бы сделал то же самое, в любом случае. Я военный человек, я выполняю приказы своих командиров, не более и не менее. Насколько я помню, за неисполнение приказа до 8 лет. Либо 8, либо 13, - выбирайте, кому что удобнее», - сказал он.

Напомним, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Также спецсуд постановил назначить повторное рассмотрение дела Колмогорова в суде первой инстанции.

Прокуратура просила суд оставить в силе приговор Колмогорову. Защита Колмогорова просила пересмотреть приговор, заявляя, что суд предыдущей инстанции «неправильно трактовал экспертизы и показания».

В ноябре 2016 Приморский райсуд Мариуполя признал Колмогорова виновным в убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Колмогорова признали виновным в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. Тогда пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. В результате водитель не пострадал, а женщина- пассажирка авто погибла.
ForUm

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