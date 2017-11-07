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Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал пограничника Сергея Колмогоров невиновным, а направил уголовное производство на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию. Об этом заявил представитель главной военной прокуратуры Виталий Панченко, передает Радио Свобода.

«Решением суда Колмогоров Сергей не признан невиновным в совершении преступления... Судом кассационной инстанции направлено указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение», - пояснил прокурор.

По его словам, вопросы, которые были объявлены защитой, будут дополнительно исследованы и проверены с участием защиты во время судебного разбирательства.

«С позиции, которая была исследована экспертно и проверена в суде путем допроса эксперта, было установлено, что пулю выпустили с места, где находился Колмогоров. В суде также установлено, что других сослуживцев Колмогорова на указанном месте не было. Поэтому у органа предварительного расследования были и есть основания обвинять Колмогорова в осуществлении выстрела», - добавил Панченко.

Напомним, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отменил приговор пограничнику Сергею Колмогорову и освободил его из-под стражи. Также спецсуд постановил назначить повторное рассмотрение дела Колмогорова в суде первой инстанции.

Прокуратура просила суд оставить в силе приговор Колмогорову. Защита Колмогорова просила пересмотреть приговор, заявляя, что суд предыдущей инстанции «неправильно трактовал экспертизы и показания».

В ноябре 2016 Приморский райсуд Мариуполя признал Колмогорова виновным в убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Колмогорова признали виновным в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. Тогда пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. В результате водитель не пострадал, а женщина- пассажирка авто погибла.
ForUm

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