Государственная пограничная служба обеспокоена решением суда Мариуполя, которым боец АТО приговорен к 13 годам лишения свободы за стрельбу по автомобилю уроженца Донецка, прорывавшегося через блокпост. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя. Во время несения службы военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель только нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя, скорость транспортного средства только увеличилась. После этого был открыт огонь на поражение.

К сожалению, пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал в Россию.

Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только пограничника Сергея Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО выражают надежду на беспристрастность, честность и объективность Высшего специализированного суда Украины, в котором 2 ноября текущего года состоится заседание по этому делу.

Ведь боец ​​ Колмогоров защищал суверенитет и территориальную целостность Украины в составе пограничного наряда. Им полностью соблюдены все требования приказов и инструкций по применению оружия.

«Удивление, возмущение, боль – вот чувства, охватившие ветеранов-пограничников, когда мы получили информацию об осуждении героя АТО старшего солдата Сергея Колмогорова за то, что он честно и самоотверженно выполнял свой священный долг по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Не укладывается в голове, как могло случиться, что военнослужащий во время необъявленной войны украинским судом признан виновным в умышленном убийстве. Пограничник осужден на 13 лет заключения за то, что выполнил приказ остановить машину с соратником террористов, который действовал в интересах сепаратистов», - обратились к общественности представители Всеукраинской организации ветеранов-пограничников.