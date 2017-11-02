Высший специализированный суд Украины перенес заседание по делу пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы за стрельбу по автомобилю, который не остановился на блокпосту, на понедельник, 6 ноября.

Как сообщил в Facebook активист Алексей Гриценко, прокурор по делу пограничника Колмогорова не явился на заседание.

Позже он добавил, что заседание суда перенесено на понедельник, 6 ноября, на 11:00.

Очевидцы сообщают, что у здания суда собралось около 200 человек, депутаты находятся в здании.

По данным Госпогранслужбы, старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя. Во время несения службы военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста.

На требование остановиться для проверки документов водитель только нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя, скорость транспортного средства только увеличилась. После этого был открыт огонь на поражение.

К сожалению, пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал в Россию.

Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только пограничника Сергея Колмогорова к 13 годам заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО выражают надежду на беспристрастность, честность и объективность Высшего специализированного суда Украины, в котором 2 ноября текущего года состоится заседание по этому делу.