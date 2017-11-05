Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Об этом шла речь в ходе их телефонного разговора, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии.

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участк российско-украинской границы.

Глава государства отметил важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Порошенко и Тиллерсон уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США.

Отдельно в ходе переговоров обсуждался вопрос прогресса Украины на пути реформ. В частности, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной.

Тиллерсон проинформировал Главу государства о назначении Веса Митчелла помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».