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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что видео из кабинета экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря является законно добытым доказательством по «делу рюкзаков». Об этом Сытник заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в пятницу.

«Это дело началось с демонстрации видеозаписи в СМИ, на которой видно, как определенные лица договариваются. У детектива было отдельное направление работы, чтобы получить доказательства допустимости этой записи, потому что она сама по себе не имеет доказательного значения, если мы не докажем, что это допустимое доказательство. Я могу сказать, что эта информация, полученная с применения аудио- и видеофиксации определенного чиновника, была собрана с соблюдением действующего законодательства», - сказал Сытник, сообщает Укринформ.

Он добавил, что видеозапись является не единственным доказательством следствия по данному делу, а ключевые из них следствие получило «буквально недавно в связи с тем, что не все лица, которые имели возможность дать показания по этому делу, были установлены с самого начала».

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
ForUm

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