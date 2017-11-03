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В Министерстве внутренних дел до сих пор нет электронного браслета, чтобы выполнить решение суда в отношении Александра Авакова. Об этом сказал руководитель НАБУ Артем Сытник после заседания антикоррупционного комитета 3 ноября.

«К сожалению, суд не согласился с позицией НАБУ и прокурора по этому делу и меру пресечения избрал ту, о который вы знаете. Могу вам сообщить, что браслетов сейчас лишних, чтобы исполнить решение суда, нет в МВД», - отметил Сытник, сообщает 112 Украина.

В ответ на уточняющий вопрос, без браслета ли сейчас Александр Аваков, он сказал: «Сейчас мы пытаемся, но получаем ответы, что браслетов нет. Рюкзаки есть, браслетов нет».

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
ForUm

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