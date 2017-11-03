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Бывший участник АТО Адам Осмаев не имеет претензий к украинским спецслужбам в связи с гибелью его жены Амины Окуевой. Об этом он сказал в эфире «1+1», передает УНИАН.

«Нет, какие могут быть претензии? У нас идет война в Украине, гибридная, необъявленная война. По мере своих возможностей правоохранительные органы работают. Конечно, есть для всех нас место совершенствованию. Я думаю, со временем это придет. Но Украина сегодня ослаблена. И нужно время, чтобы укрепить правоохранительные органы и все остальное. Главное – идти вперед», - сказал Осмаев.

Как ранее сообщал ForUm, в понедельник, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен. 

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. 

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.
ForUm

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