У прокуратуры уже есть несколько главных версий убийства Амины Окуевой. Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

«Амина погибла, мужу сейчас оказывается медицинская помощь. Она была на пассажирском сиденье. Подключили все технические и правоохранительные средства, раскрыть это преступление. Я сейчас еду, чтобы осматривать одну из местностей, где возможно имеет место причастность к преступлению», – отметил он, сообщает 5 канал.

Чибисов подчеркнул, что, по предварительным данным, киллеры выпустили по автомобилю несколько пуль. «Сейчас осматривается место происшествия, вносятся сведения в ЕРДР. Все эти детали впоследствии скажем. Все обстоятельства исследуются. Оперативными сотрудниками и следователями ведется обзор прилегающей территории, чтобы найти средства фиксации. Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, что это была не одна пуля», - заявил он, сообщает 112 Украина.

Чибисов добавил, на данный момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения стрелков.

«Прорабатываются все возможные доказательства, в частности применяются технические средства для фиксации обнаружения, работает группа специалистов. Сейчас есть важные обстоятельства, которые зафиксированы, надеемся, в дальнейшем будут устанавливаться. Сейчас осуществляется перехват лиц, есть некоторые соображения, но это еще не все обрабатывается», - констатировал он.

Также телеканал со ссылкой на местных жителей сообщил, что нападавших было двое. По его словам, люди слышали несколько выстрелов, которые продолжались 5-7 секунд.

В то же время в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что на территории Киевской области и в соседних регионах введен оперативный план «Перехват», продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников.

«Все параллельные области сейчас работают над установлением и задержанием преступников», - отметил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

В полиции призвали водителей с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.