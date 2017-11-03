также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли позиции АТО 16 раз, ранен военный 17
Мужчина устроил резню в ресторане в центре Сум 34
Бомбу в джип николаевского депутата заложил его 16-летний сын 100
Разбой на дороге: На Черниговщине со стрельбой ограбили фуру 66
В Днипре с десятого этажа выпала девочка 56
В убийстве украинца в Гданьске подозревают его соотечественников 48
В Гданьске неизвестный зарезал украинца 60
На Донетчине задержали диверсанта, пытавшегося взорвать подстанцию 79
За прошлые сутки в пожарах погибло рекордное число украинцев 63
В Одессе сгорел корпус санатория 45
За прошлые сутки в зоне АТО погиб 1 военный, еще 1 – ранен 115
В зоне АТО погиб майор Нацгвардии 128
Футбольные фанаты разгромили известный харьковский паб 171
В Хмельницком на пожаре центра психологической реабилитации спасли 38 детей 41
Сутки в АТО: Один военный погиб, 5 – ранены 46
Боевики расстреляли на блокпосту гражданский автомобиль, есть жертвы 68
В «Борисполе» самолет столкнулся с грузовиком 88
За прошлые стуки в зоне АТО – 10 обстрелов, ранен 1 военный 33

Неизвестные убили главу фракции «БПП «Солидарность» Северодонецкого городского совета, общественного деятеля Сергея Самарского, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его данным, преступление совершено в четверг, 2 ноября, вечером.

«Сейчас продолжаются неотложные следственные действия»,- написал Гарбуз в Facebook.

«Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

90
Теги