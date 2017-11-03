Неизвестные убили главу фракции «БПП «Солидарность» Северодонецкого городского совета, общественного деятеля Сергея Самарского, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
По его данным, преступление совершено в четверг, 2 ноября, вечером.
«Сейчас продолжаются неотложные следственные действия»,- написал Гарбуз в Facebook.
«Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея», - добавил он.
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