В селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник министра внетренних дел Антон Геращенко.

«Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла», – отметил он.

По информации Геращенко, также в результате обстрела был ранен Адам Осмаев. «Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону», – сообщил он.

Геращенко отметил, что на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

«Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

Осмаев назвал заказчиком покушения на себя президента России Владимира Путина.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ».