По факту убийства Амины Окуевой под Киевом правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. Об этом сообщил представитель ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире 112 Украина.
«Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей», - сказал он.
По словам Жуковича, на месте происшествия повторно начала работу при дневном свете следственно-оперативная группа и эксперты. В области продолжают проводить план «Сирена».
Он также добавил, что состояние здоровья Адама Осмаева удовлетворительное.
Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.
У прокуратуры уже есть несколько главных версий убийства.
Фото: Ротан Крымский
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время