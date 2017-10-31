По факту убийства Амины Окуевой под Киевом правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное. Об этом сообщил представитель ГУ НП в Киевской области Николай Жукович в эфире 112 Украина.

«Сейчас могу сказать, что уже открыто уголовное производство и зарегистрировано в ЕРДР по ст. 115, умышленное убийство, п. 11 расценивается как заказное убийство. Продолжается работа следственно-оперативной группы, оперативники опрашивают возможных свидетелей», - сказал он.

По словам Жуковича, на месте происшествия повторно начала работу при дневном свете следственно-оперативная группа и эксперты. В области продолжают проводить план «Сирена».

Он также добавил, что состояние здоровья Адама Осмаева удовлетворительное.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

У прокуратуры уже есть несколько главных версий убийства.

Фото: Ротан Крымский