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Двум лицам, задержанным детективами Национальным антикоррупционным бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 31 октября в рамках расследования так называемого «дела рюкзаков», сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины и частном лице.

Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения.

Напомним, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министравнутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
ForUm

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