Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива прибыл вместе с соратниками в камуфляжной форме в Соломенский суд, где будут избирать меру пресечения Александру Авакову.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Мы настаиваем на правовой оценке действий сына министра МВД, чтобы раз и навсегда снять все кривотолки вокруг этой надуманной проблемы. Кто дал нам это право? Это право мы заслужили на войне, защищая Украину своими жизнями. Мы будем здесь и будем добиваться правового рассмотрения этого вопроса от коррумпированной украинской судебной системы», - заявил Кива.

Он считает, что «действия НАБУ являются политически заказным давлением на министра-силовика».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова.

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.