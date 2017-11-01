также в разделеОбщество
«Дело рюкзаков»: НАБУ пришло с обысками к чиновникам Нацполиции 18
Горбатюк извинился перед экс-главой Службы внешней разведки за ложные обвинения 15
Матиос: Спецслужбы РФ планировали убить Аброськина 33
Суд отпустил Каськива, он должен внести залог в течение пяти дней 20
В Крыму поврежден второй за сутки газопровод 41
Захват в/ч в Одессе: прокуратура задержала командира 43
САП просит для сына Авакова 5 миллионов залога 48
Суд арестовал Каськива на два месяца с альтернативой залога 62
Кадыров прокомментировал убийство Окуевой 115
Пункты пропуска на админгранице Крыма с Украиной возобновили работу 38
Портнов заявил, что Каськив сам просился в Киев 58
В РФ заявили о возможном подрыве газопровода в Крыму 48
У Авакова заявили, что охрана митинга под Радой обошлась в 43 миллиона 59
Одесскую судью подозревают в «раздаче» квартир боевикам «ДНР» 37
В Крыму оккупанты прекратили движение через админграницу 165
Каськива экстрадировали в Украину 89
Окуеву похоронили без публичного прощания 75
Сына Авакова привезли в изолятор временного содержания 94

Лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива прибыл вместе с соратниками в камуфляжной форме в Соломенский суд, где будут избирать меру пресечения Александру Авакову.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Мы настаиваем на правовой оценке действий сына министра МВД, чтобы раз и навсегда снять все кривотолки вокруг этой надуманной проблемы. Кто дал нам это право? Это право мы заслужили на войне, защищая Украину своими жизнями. Мы будем здесь и будем добиваться правового рассмотрения этого вопроса от коррумпированной украинской судебной системы», - заявил Кива.

Он считает, что «действия НАБУ являются политически заказным давлением на министра-силовика».

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги