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Панама отказала бывшему руководителю Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владиславу Каськиву в получении статуса политического беженца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Власть Панамы отказала Каськиву в статусе политического беженца», – написал он.

«Это еще не финал, но значительный шаг вперед», – подытожил замгенпрокурора.

Ранее Енин сообщил, что работа по экстрадиции Каськива из Панамы приостановлена до завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища. 

Напомним, 8 сентября 2016 года Каськив был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

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