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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий запретил разглашать детали следствия по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова ввиду того, что уже некоторая информация, составляющая тайну следствия, попала в СМИ. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Холодницкого, в САП проверят достоверность информации о том, что будто бы в МВД знали накануне о следственных действиях по Авакову-младшему, сообщает УНИАН.

«Учитывая, что есть много инсинуаций, прокуратурой запрещено разглашать данные предварительного расследования в дальнейшем. И детективам, и прокурорам, и процессуальным руководителям, и пресс-службам обоих ведомств (НАБУ и САП. – Ред.). Поэтому, если какая-либо информация, которая составляет тайну следствия, будет разглашена без разрешения старшего группы прокуроров, это будет расценено как преступление. Это надо прекращать. Следствие в эфире уничтожает нашу правовую систему», - заявил Холодницкий.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов «дела рюкзаков» с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.
ForUm

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