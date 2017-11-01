Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте для всех трех фигурантов «дела рюкзаков» с возможностью внесения залога общей суммой 14 млн гривен.

Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает Украинская правда.

По его словам, всем трем задержанным уже объявлено о подозрении, и они знакомятся с ходатайством об избрании меры пресечения.

«Прокуроры будут ходатайствовать о залоге в размере 5 млн для бывшего сотрудника МВД и одного физического лица. Еще четыре миллиона будут просить для предпринимателя, который должен был изготавливать рюкзаки», - рассказал Холодницкий.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова.

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.