Бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что бывший председатель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владислав Каськив прилетел в Киев добровольно. Об этом он написал в Facebook.

«Генеральная прокуратура сообщила об успешной спецоперации ГПУ и СБУ в отношении находившегося в Панаме Владислава Каскива, назвав это первым случаем экстрадиции и заявив, что они предупреждали, что никто и нигде не скроется», - написал Портнов.

«Мягко выражаясь, это дешевый пиар, а не спецоперация. Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать, а потом еще и купил авиабилет за свой счет. Вчера он свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям», - заявил юрист.

Ранее об экстрадиции Каськива сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как сообщал ForUm, 8 сентября 2016 года Каськив был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.