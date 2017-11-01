С 1 ноября все дорожно-эксплуатационные службы «Киевавтодора» перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба предприятия.

«С 15 октября в круглосуточном режиме дежурили 60 единиц снегоуборочной техники на случай резкого ухудшения погодных условий, а уже 1 ноября все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» переходят на круглосуточный режим работы», – отмечается в сообщении.

Отмечается, что подготовка к зимнему периоду началась еще летом: закупались посыпочные материалы, проводился ремонт техники и механизмов.