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С 1 ноября все дорожно-эксплуатационные службы «Киевавтодора» перешли на круглосуточный режим работы, сообщает пресс-служба предприятия.

«С 15 октября в круглосуточном режиме дежурили 60 единиц снегоуборочной техники на случай резкого ухудшения погодных условий, а уже 1 ноября все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» переходят на круглосуточный режим работы»,  – отмечается в сообщении.

Отмечается, что подготовка к зимнему периоду началась еще летом: закупались посыпочные материалы, проводился ремонт техники и механизмов. 

 
ForUm

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