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Политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом, заявили в «Народном фронте».

«Это дело пылилось два с половиной года на полках НАБУ и САП…Почему именно после того, как МВД и персонально министр Аваков не допустил силового разгона палаточного городка под ВР, члену его семьи предъявляются устаревшие и политически мотивированные обвинения?» - говорится в заявлении политсилы.

В партии расценивают это действие как политическое давление на министра персонально и Нацполицию в целом, а также на «Народный фронт» и фракцию.

«Так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов. Не для этого были созданы НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы, на которые государство тратит колоссальные средства», - заявили в партии.  

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.  Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Один из задержанных – сын Авакова

Двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Еще одного человека, также задержанного в этот день в рамках расследования указанного производства, доставляют из Харькова в Киев для вручения подозрения.

 
ForUm

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