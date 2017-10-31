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Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия. Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии – королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

 
ForUm

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