Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной прибыл с двухдневным официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Порошенко проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии – королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.
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