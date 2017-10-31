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Соломенский райсуд Киева не будет рассматривать во вторник, 31 октября, ходатайство по избранию меры пресечения сыну главы МВД Арсена Авакова Александру.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, сообщает Украинская правда.

«Мы вправе принимать ходатайства исключительно до 18:00 рабочего дня. Сейчас уже этот час наступил, ходатайство в суд не поступало. Сегодня рассматриваться это ходатайство не может», - отметила она.

Квитченко добавила, что ни одного ходатайства НАБУ и САП по делу рюкзаков во вторник не поступало.

Она отметила, что суд будет принимать все ходатайства с 09:00 среды.

«Как только поступит ходатайство - мы обязательно сделаем релиз», - добавила она.

Напомним, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.
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