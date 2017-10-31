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Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра проводились в рамках расследования дела по закупке МВД рюкзаков, сообщает пресс-служба НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

После обысков детективы НАБУ задержали сына министра. 

Как известно, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тысячи гривен за штуку на общую сумму 14,5 миллионов грн.

В МВД отрицают наличие злоупотреблений при покупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины.
ForUm

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