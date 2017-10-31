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Распространенная в сети информация о циклоне «Герварт», который якобы в ближайшие дни накроет Украину, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГосЧС.

«Сейчас в сети активно распространяется информация о циклоне «Герварт», который якобы накроет Украину на днях. Однако эта информация не соответствует действительности! По данным Украинского Гидрометцентра, штормовое предупреждение завершается 31 октября и ближайшей недели опасных явлений не ожидается», - подчеркнули в ведомстве.

В ГосЧС призвали всех проверять информацию и ссылаться только на официальные источники!  

«Не надо сеять панику среди граждан и спекулировать опасностью!» - заявили в пресс-службе.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли в Германии, Польше и Чехии состоянию на вечер воскресенья, 29 октября, в результате несчастных случаев, причиной которых стал ураган «Герварт».
ForUm

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