К зданию Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве стягивают силы Нацгвардии. Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко в Facebook.

«Сын Авакова задержан в Киеве, тут же ему будут выбирать меру пресечения. Тем временем обыски в Харькове срывает Нацполиция и Нацгвардия, которые приехали по вызову о якобы заминированном помещении», - написал Лещенко.

По его словам, к НАБУ «уже прибыли два микроавтобуса с нацгвардейцами, которые никак не объясняют свое появление здесь».

«Самое интересное, что «те самые» записи в кабинете зама министра внутренних дел Чеботаря с участием сына Авакова, депутатов Котвицкого и Дейдея, где обсуждают аферу с рюкзаками, были сделаны в результате спецоперации Василия Писного, близкого соратника генпрокурора Луценко. Однако только благодаря НАБУ и небезразличным гражданам, которые вылили запись в публичный доступ, эта история не была похоронена в результате круговой поруки украинской топ-коррупции», - заявил Лещенко.

По данным журналистов, меру пресечения сыну Авакова изберут в Соломенском районном суде Киева. Туда уже вошли десятки людей в камуфляже.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру. Позже в НАБУ подтвердили задержание в рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД трех человек, среди которых бывший заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера и одно частное лицо. Среды задержанных – сын Авакова.