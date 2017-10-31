В течение ночи состояние здоровья чеченского добровольца Адама Осмаева, на которого минувшей ночью было совершено нападение, не ухудшилось. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии госпиталя МВД, куда раненого перевезли около полуночи.

Известно, что у Осмаева огнестрельное ранение правой ноги, открытый перелом ноги и пребывания инородного тела. От дальнейших подробностей врачи воздерживаются, сообщает ТСН.

Палата, где лечат добровольца, находится под усиленной охраной, вооруженные силовики не пускают посторонних даже в коридор отделения.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 30 октября, в селе Глеваха Киевской области в результате обстрела неизвестными автомобиля была убита экс-боец полка «Киев-2» Амина Окуева, а ее муж, экс-руководитель добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев был ранен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст.115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

У прокуратуры есть несколько главных версий убийства.