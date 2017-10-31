Во вторник, 31 октября, в 9:55 в международном аэропорту «Борисполь» самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб.

Фото: Alexander Denisov

В настоящее время проводится расследование обстоятельств столкновения и анализ возможных повреждений.

Пассажиров рейса PS025 были пересажены в резервный самолет.