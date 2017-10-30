Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением там миротворческой миссии ООН. Об этом он заявил в интервью Громадському.

«Сначала стороны должны договориться, что миссия будет, и согласовать мандат. Затем воплотить механизмы, чтобы она началась. Чтобы миротворцы зашли, Россия должна вывести свои силы. Со стороны Украины должна быть координация с ООН. Параллельно мы должны думать, как организовать выборы, согласовать последовательность действий. Но сначала должны быть согласованы базовые вопросы», – отметил он.

В то ж время Волкер считает, что представители «Л/ДНР» не должны принимать участие в переговорах по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Думаю, по этому вопросу решено: Минские соглашения - между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея - восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», – подчеркнул он.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».